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21 марта 2023, 8:45 Читати українською

Массовые увольнения продолжаются: Amazon сократит еще 9 тысяч сотрудников

Компания Amazon в ближайшие недели уволит еще 9 тысяч сотрудников в дополнение к предыдущим сокращениям — ожидается, что последнее сокращение коснется подразделений облачных вычислений, рекламы, кадров и Twitch. Об этом пишет CNBC со ссылкой на служебную записку для персонала гендиректора компании Энди Джасси.

Компания Amazon в ближайшие недели уволит еще 9 тысяч сотрудников в дополнение к предыдущим сокращениям — ожидается, что последнее сокращение коснется подразделений облачных вычислений, рекламы, кадров и Twitch.
Фото: depositphotos

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Сокращение в Amazon

«Эти сокращения произойдут в дополнение к ранее объявленным увольнениям, которые начались в ноябре и продолжились в январе. Этот раунд охватил более 18 тыс. сотрудников, и в первую очередь коснулся сотрудников отделов розничной торговли, устройств, рекрутинга и управления персоналом».

Amazon принял решение уволить больше сотрудников, поскольку стремится оптимизировать расходы. По словам Джасси, компания приняла во внимание экономическую ситуацию, а также «неопределенность, существующую в ближайшем будущем». Компания только что завершила вторую фазу своего годового бюджетного процесса, которая получила внутреннее название «OP2».

«Основным принципом нашего годового планирования в этом году было быть более экономным, но при этом позволять нам инвестировать в ключевые долгосрочные проекты, которые, по нашему мнению, могут существенно улучшить жизнь клиентов и Amazon в целом», — заявил Джасси.

Amazon переживает самые большие увольнения в истории компании после того, как во время пандемии Covid-19 компания начала массово нанимать работников. К концу 2021 года глобальная рабочая сила компании выросла до более чем 1,6 миллиона человек по сравнению с 798 000 в четвертом квартале 2019 года.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что американский концерн Amazon в рамках сокращения штата уволит более 18 тысяч сотрудников.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

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0
Сергій Т
Сергій Т
21 марта 2023, 9:46
#
По мірі розвитку ІТ технологій і штучного інтелекту, скорочення робочих місць неминучі.
+
0
zig4free
zig4free
21 марта 2023, 10:14
#
Хрень все — увольняют баласт
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