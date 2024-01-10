Индексация пенсий: в Минсоцполитики назвали приблизительный размер в 2024 году

Пенсии в 2024 году будут проиндексированы, по предварительным расчетам, на 13%. Об этом в эфире единого телемарафона сообщила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак, передает Интерфакс-Украина.

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«На 2024 год у нас также предусматривается индексация. Точный размер будет рассчитан исходя из показателей макроэкономики, которые мы будем видеть на середину февраля. Но, предварительно, мы ожидаем повышения примерно на 13%», — отметила она.

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По ее словам, таким образом, пенсионеры будут защищены от негативного влияния инфляции.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что реформа солидарной пенсионной системы должна довести размер пенсии до 30% среднего заработка.

«Реформа пенсионной системы. Традиционно 1 марта состоится индексация пенсий, как это проходило все предыдущие годы… Но в этом году мы сделаем это более справедливо — мы реформируем солидарную пенсию. Мы хотим, чтобы солидарная пенсия для украинцев была понятна, прозрачна и составляла 30% от среднего заработка», — сказал Шмыгаль.

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Он пояснил, что введение системы баллов должно устранить диспропорцию в размерах пенсионных выплат, выходивших на пенсию в разные годы.