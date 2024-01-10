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10 января 2024, 12:33 Читати українською

В ПФУ рассказали, сколько украинцев получают пенсии более 10 тысяч гривен

По состоянию на 1 января 2024 пенсии более 10 тысяч гривен получали 1 151 008 украинцев. Это 10,9% от общего количества пенсионеров (10 516 537 человек), свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

По состоянию на 1 января 2024 пенсии более 10 тысяч гривен получали 1 151 008 украинцев.
Фото: НБУ

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Следует отметить, что большая часть украинцев получают пенсии до 4 тысяч гривен.

Размер пенсий

  • до 2000 грн — 0,6%, 64 601 человек, средняя пенсия — 1 234,09 грн,
  • от 2001 до 3000 грн — 29,1%, 3 058 670 человек, средняя пенсия — 2 618,7 грн,
  • от 3001 до 4000 грн — 21,3%, 2 234 970 человека, средняя пенсия — 3 546,54 грн,
  • от 4001 до 5000 грн — 14,9%, 1 567 785 человек, средняя пенсия — 4 406,45 грн,
  • от 5001 до 10000 грн — 23,2%, 2 439 503 человека, средняя пенсия — 6 841,75 грн,
  • свыше 10 000 грн — 10,9%, 1 151 008 человек, средняя пенсия — 14 786,47 грн.

При этом в разрезе регионов самый высокий средний размер пенсии в Киеве — 7 248,97 грн, а самый низкий — в Тернопольской области (4 070,43 грн). Средний размер пенсионной выплаты по стране составляет 5 385,25 грн.

Напомним

«Минфин» писал, что индексация пенсий состоится в марте. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Источник: Минфин
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