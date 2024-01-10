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10 января 2024, 10:16 Читати українською

ООН прогнозирует снижение темпов роста мировой экономики в 2024 году

Ожидается, что мировая экономика вырастет всего на 2,4%, в то время как в пандемии COVID-19 этот показатель составил 3%. Об этом говорится в докладе ООН «Мировое экономическое положение и перспективы — 2024», пишет «Голос Америки».

Ожидается, что мировая экономика вырастет всего на 2,4%, в то время как в пандемии COVID-19 этот показатель составил 3%.
Фото:depositphotos

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Эксперты ООН прогнозируют медленный рост мировой экономики, поскольку восстановление после пандемии COVID-19 все еще происходит неравномерно, а непредсказуемые факторы, такие как изменение климата и геополитическая напряженность, могут тормозить прогресс.

Авторы флагманского доклада ООН предполагают, что глобальный экономический рост в этом году замедлится до 2,4% после 2,7% в 2023 году.

Читайте: Война за Тайвань будет стоить около 10% мирового ВВП — Bloomberg

Это ниже допандемических темпов роста на 3%.

«Высокие по сравнению с ожидаемыми показатели 2023 года обусловлены главным образом несколькими крупными экономиками — прежде всего США, а также Бразилией, Индией и Мексикой», — заявил Шантану Мукерджи, директор отдела экономического анализа и политики Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам.

Однако он отметил, что в этом году рост может замедлиться, особенно в США, из-за высоких процентных ставок, снижения потребительских расходов и ослабления рынка труда.

Всемирный банк ожидает замедления роста ВВП Украины в 2024 году до 3,2%

«Мы так и не вышли из опасной зоны по поводу нестабильности общей обстановки», — заявил Мукерджи журналистам.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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