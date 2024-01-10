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10 января 2024, 11:36 Читати українською

Лучший отзыв декабря: почему детские карточки от monobank идут в «минус», несмотря на установленные лимиты

Редакция Минфина определила победителя конкурса на лучший отзыв о работе банков в декабре. Им стал пользователь Trech8, который пожаловался, что monobank, несмотря на установленные лимиты, списал средства с карточки его несовершеннолетней дочери, и баланс ушел в минус.

Редакция Минфина определила победителя конкурса на лучший отзыв о работе банков в декабре.

Автор отзыва рассказал, что давно оформил в monobank детскую карточку дочери. Сейчас девочке 13 лет. Она использовала карту для онлайн игры. В результате за подписку были сняты деньги, хотя средств на счете не хватало.

«Баланс ушел в отрицательный. Как это в принципе может быть? Карта несовершеннолетнего ребенка. На каком основании там возможны, на мой взгляд, мошеннические действия по снятию средств сверх положительного баланса?», — интересуется Trech8.

Что ответили в банке

Служба поддержки monobank напомнила, что детскую карту для ребенка можно оформить в возрасте от 6 до 14 лет. Она оформляется на счет одного из родителей.

«Понимаем, что вы не рассчитывали на то, что сумма будет списана сверх доступного баланса. При этом при списании некоторых операций может быть предоставлен овердрафт.

Согласно правилам платежная система имеет право, не дожидаясь ответа от банка при проведении авторизации, подтвердить эту операцию самостоятельно в пользу торговой точки для удобства клиента и надлежащей оплаты ранее предоставленных услуг. В случае проведения операции, таким образом, банк информируется уже постфактум — поступает сообщение о том, что платежная система одобрила проведение такого рода операции", — рассказали в банке.

При этом в monobank подчеркнули: поскольку в момент подтверждения сделки платежная система не оперирует данными, полученными из банка, действительно случаются такие ситуации, когда сделки производятся несмотря на установленные лимиты (лимит интернет-оплаты, кредитный лимит).

«Не выполнять такие требования банк не имеет права, поскольку это прямое нарушение правил платежной системы. Таким образом, банк может предоставить овердрафт на основании Закона Украины „Об утверждении Положения о порядке эмиссии платежных карточек и осуществлении операций с их применением“. Детальнее информация прописана в пункте 3.22. Если клиент не получил услугу/товар по этой операции, банк может выставить диспут для обжалования суммы списания через платежную систему», — добавили в monobank.

Правила конкурса «Лучший отзыв месяца»

Приз за лучший отзыв месяца — 500 грн. Чтобы попасть в число претендентов на звание «лучший», отзыв должен соответствовать ряду критериев:

  • Отзыв должен быть написан на основе личного опыта общения с банком или использования банковских продуктов.
  • Описанный опыт должен быть полезен другим клиентам банка.
  • В отзыве может быть описан как отрицательный, так и положительный пользовательский опыт.
  • Оптимальный объем комментария — до 2−2,5 тыс. знаков.

Больше о правилах «Лучшего отзыва месяца» читайте здесь.

Источник: Минфин
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