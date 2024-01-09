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9 января 2024, 14:55 Читати українською

Владелец TikTok распродает свой бизнес видеоигр

Владельцы TikTok ведут переговоры с Tencent и другими компаниями по продаже игровых активов. Об этом пишет Reuters.

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Владелец TikTok ByteDance заявил во вторник, что ведет переговоры с несколькими потенциальными покупателями его игровых активов, включая крупнейшую в мире компанию видеоигр Tencent, поскольку китайская компания отходит от игровой индустрии.

Переговоры продолжаются, но пока никакого соглашения достигнуто не было.

ByteDance и Tencent обсуждают соглашение о нескольких популярных видеоиграх, опубликованных игровым подразделением Nuverse ByteDance, включая Crystal of Atland и Earth: Revival.

В ноябре ByteDance заявила, что отходит от игрового бизнеса, чтобы сосредоточиться на других основных направлениях деятельности.

Читайте также: Владелец TikTok предлагает выкупить акции у инвесторов по цене ниже в прошлом году

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Валерка Котовский
Валерка Котовский
9 января 2024, 15:21
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Они бы лучше включили рекламу для Украины, а то нафига их сервис нужен когда реклама запрещена для страны в которой они находятся :D
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