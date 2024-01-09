Владельцы TikTok ведут переговоры с Tencent и другими компаниями по продаже игровых активов. Об этом пишет Reuters.
Владелец TikTok распродает свой бизнес видеоигр
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Владелец TikTok ByteDance заявил во вторник, что ведет переговоры с несколькими потенциальными покупателями его игровых активов, включая крупнейшую в мире компанию видеоигр Tencent, поскольку китайская компания отходит от игровой индустрии.
Переговоры продолжаются, но пока никакого соглашения достигнуто не было.
ByteDance и Tencent обсуждают соглашение о нескольких популярных видеоиграх, опубликованных игровым подразделением Nuverse ByteDance, включая Crystal of Atland и Earth: Revival.
В ноябре ByteDance заявила, что отходит от игрового бизнеса, чтобы сосредоточиться на других основных направлениях деятельности.
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