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6 декабря 2023, 16:15 Читати українською

Владелец TikTok предлагает выкупить акции у инвесторов по цене ниже, которая была в прошлом году

Компания ByteDance, являющаяся владельцем соцсети TikTok, предлагает выкупить у инвесторов акции на $5 млрд по более низкой цене, которая была в прошлом году. Об этом пишет Reuters.

Компания ByteDance, являющаяся владельцем соцсети TikTok, предлагает выкупить у инвесторов акции на $5 млрд по более низкой цене, которая была в прошлом году.

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ByteDance хочет выкупить собственные акции при оценке компании в $268 млрд. Китайское издание South China Morning Post отмечает, что оценка компании упала за год на 10%.

Китайский технологический гигант предлагает купить акции по $160 за штуку по той же цене, которую он предлагал в прошлом месяце.

Также сообщается, что ByteDance предлагает выкупить акции у существующих инвесторов, поскольку ее первоначальный план публичного размещения акций остается под вопросом.

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Источник: Минфин
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