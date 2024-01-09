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9 января 2024, 12:45 Читати українською

BlackRock и другие компании уже установили комиссии по спотовым биткоин-ETF

Компании BlackRock, VanEck и Ark/21Shares объявили о низких комиссиях за свои запланированные спотовые биткоины-ETF. Это усиливает конкуренцию в секторе, поскольку криптографические компании, такие как Grayscale Investments, предлагают большие комиссионные. Об этом пишет Reuters.

Компании BlackRock, VanEck и Ark/21Shares объявили о низких комиссиях за свои запланированные спотовые биткоины-ETF.

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Комиссия BlackRock составляет 0,30%, а VanEck — 0,25%. Ark/21Shares снизила запланированную комиссию до 0,25% с 0,80%.

Надежды на быстрое одобрение инвестиционного инструмента привели к росту цен на биткоин и помогли укрепить уверенность в отрасли.

8 января стоимость биткоина достигла 47 тыс. впервые с апреля 2022 года.

Grayscale Investments, владеющая крупнейшим биткоин-трастом в мире, установила комиссию в размере 1,5%. Это выше, чем у аналогов, и может привести к потере доли рынка.

BlackRock, VanEck и Ark/21Shares ожидают одобрения своих заявок на запуск спотовых биткоин-ETF 10 января. Этот день может стать переломным моментом для отрасли криптовалюты.

К теме: Спотовый биткоин-ETF: удастся ли правительствам централизовать первую криптовалюту

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Dmitrik7
Dmitrik7
9 января 2024, 12:59
#
И будет, как мне кажется, очередная крипто ловушка…)
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0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
9 января 2024, 15:21
#
Істерія розганяє ціну, потім кити зливають битки на хаях. Нова хвиля… і така стрижка раз за разом.
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