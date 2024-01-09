Биткоин 8 января поднялся выше $47 тысяч впервые с апреля 2022 года. Об этом пишет Bloomberg.
Стоимость биткоина превысила $47 тыс. впервые с апреля 2022 года
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Рост биткоина
Цифровая валюта выросла на 6,2% до $47 007 тысяч, что является наибольшим внутридневным ростом с 15 ноября.
Биткоин, в прошлом году выросший почти на 160% в ожидании, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрит заявки относительно спотовых биткоин-ETF, резко возрастает до уровней, наблюдавшихся еще до коллапса криптосектора во второй половине 2022 года.
В ноябре 2021 года токен достиг исторического максимума почти в $69 тысяч.
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«Рост стоимости биткоина является ответом на очень высокую вероятность того, что мы увидим спотовое одобрение ETF на этой неделе», — сказал Грег Мориц, соучредитель и главный операционный директор криптохедж-фонда Alt Tab Capital.
Согласно данным интерактивной таблицы «Минфина», стоимость биткоина по состоянию на 22:59, 8 января, составила $47,067 тысяч.
Что с другими криптовалютами
Ethereum вырос примерно на 3,8%, а Cardano, Solana's SOL и Polkadot — на 7−9%.
На биткоин приходится более половины рыночной капитализации криптовалюты в 1,7 триллиона долларов.
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