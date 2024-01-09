Стоимость биткоина превысила $47 тыс. впервые с апреля 2022 года

Биткоин 8 января поднялся выше $47 тысяч впервые с апреля 2022 года. Об этом пишет Bloomberg.

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Рост биткоина

Цифровая валюта выросла на 6,2% до $47 007 тысяч, что является наибольшим внутридневным ростом с 15 ноября.

Биткоин, в прошлом году выросший почти на 160% в ожидании, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрит заявки относительно спотовых биткоин-ETF, резко возрастает до уровней, наблюдавшихся еще до коллапса криптосектора во второй половине 2022 года.

В ноябре 2021 года токен достиг исторического максимума почти в $69 тысяч.

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