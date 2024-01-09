В Украине зарегистрировано 411 311 транспортных средств в 2023 году. Из них — 138 256 новых приобретенных в автосалонах. Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД.
Украинцы за год купили в автосалонах 138 тысяч новых автомобилей — МВД
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Регистрация авто
Всего за прошлый год в Украине сервисные центры МВД провели 2,1 млн регистрационных операций с транспортными средствами. Это: перерегистрация автомобилей, грузовиков, мотоциклов, автобусов, регистрация автомобилей, завезенных из-за границы, лизинг
По данным профильной ассоциации Укравтопром, украинцы купили и зарегистрировали около 61 000 новых легковых автомобилей в 2023 году, что на 60,6% больше по сравнению с предыдущим годом.
В 2022 году было зарегистрировано всего 37 900 новых автомобилей. В 2021 году этот показатель превысил 100 000 автомобилей.
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Также в МВД напоминают, что в конце 2023 года в приложении «Дия» запустили услугу по перерегистрации транспортных средств. Через мобильное приложение граждане начали продавать и покупать легковые автомобили, мотоциклы и мопеды.
С начала запуска, с 20 декабря по 31 декабря, через Дию продали 1504 транспортных средств.
Пока эта услуга доступна только физическим лицам.
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