Количество торговых точек с поддержкой биткоина выросло за год на 174%

В прошлом году в мире выросло количество заведений, которые принимают биткоины — это магазины, бары и другие точки. Об этом свидетельствуют данные BTC Map.

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Согласно информации на этом ресурсе в 2023 году количество мест выросло с 2288 до 6329 (+174%).

Количество точек, где принимают биткоин — динамика за 2023 год / Источник: BTC Map

Ресурс использует данные некоммерческого картографического сервиса OpenStreetMap. В зачет идут те учреждения, где администрация или клиенты отметили, что здесь принимают биткоины.

Согласно интерактивной карте на сайте BTC Map, в Украине таких точек четыре, в оккупированном Крыму — две. В США — 1538, в Европе — около 3 тысяч.

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Напомним, что 10 января SEC (Комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку США) должна наконец-то утвердить заявки нескольких компаний, которые хотят вывести на рынок акций ETF (фонд), привязанный к биткоину. Аналитики отмечают, что это даст мощный приток инвестиций в криптоиндустрию.

В преддверии решения SEC цена биткоина пробила отметку $45 тыс впервые с апреля 2022 года. На момент написания новости стоимость BTC составляет $44 903.