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6 января 2024, 13:20 Читати українською

Биткоин-ETF: компании-заявители преодолели важный этап на пути к одобрению SEC

Компании, планирующие запустить биткоин-ETF, преодолели важный этап на пути одобрения документов в SEC. Об этом сообщает Bloomberg.

Компании, планирующие запустить биткоин-ETF, преодолели важный этап на пути одобрения документов в SEC.

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Инсайды из SEC

По информации издания, несколько компаний, подавших заявки на запуск биткоин-ETF получили положительные результаты. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) должна утвердить их в ближайшие дни.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в SEC, Комиссия попросила эти компании срочно предоставить окончательные варианты документов, к которым у них уже нет вопросов, но они должны быть уточнены.

Какие компании подали заявки

Торговать биткоином на фондовом рынке желают многие компании. Уже подали документы:

  • BlackRock
  • VanEck
  • Valkyrie
  • Fidelity

Ожидание

Крипторынок нетерпеливо ожидает решения SEC по одобрению биткоин-ETF. Именно на этих ожиданиях произошел недавний рост биткоина до $45 тыс. В случае принятия положительного решения, цена первой криптовалюты взлетит, а за ней и другие монеты.

Биткоин-ETF, по мнению экспертов, позволит привлечь огромные инвестиции, что будет однозначно положительно оценено трейдерами.

Решения о первых биткоин-ETF ожидают до 10 января или в течение месяца.

Ранее «Минфин» писал, что эмитенты пытаются получить одобрение биткоин-ETF уже 10 лет, но как отмечают источники Bloomberg, сейчас высока вероятность, что SEC наконец-то утвердит заявки.

Что такое Bitcoin ETF

Если просто, то это возможность покупать акции, которые привязаны к биткоину. Инвесторы не будут покупать саму криптовалюту, а просто становятся держателями ценных бумаг фонда (ETF) с помощью брокерского счета. А фонд, в свою очередь, управляет средствами, покупая и продавая биткоин.

На фондовом рынке немало ETF, которые включают ценные бумаги на основе какого-либо индекса, сектора, товара или другого актива. Инвесторы часто покупают такие акции, поскольку считается, что риски в таких вложениях меньше.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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penetrator1963
penetrator1963
6 января 2024, 13:56
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Наверное, будет круто торговать акциями, которые подкреплены биткоином, который не подкреплён ничем, кроме хайпа. уже не будет аргумента, типа мы не покупаем биткоин, потому что он ничем не подкреплён. теперь будет аргумент: покупайте акции, которые подкреплены биткоином. ну и как бы в статье на блумберг идёт речь о том, что эмитентов попросили уточнить документы. что как бы просто стандартный бюрократизм, чтобы избежать каких-то разночтений.
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