Биткоин-ETF: компании-заявители преодолели важный этап на пути к одобрению SEC

Компании, планирующие запустить биткоин-ETF, преодолели важный этап на пути одобрения документов в SEC. Об этом сообщает Bloomberg.

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Инсайды из SEC

По информации издания, несколько компаний, подавших заявки на запуск биткоин-ETF получили положительные результаты. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) должна утвердить их в ближайшие дни.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в SEC, Комиссия попросила эти компании срочно предоставить окончательные варианты документов, к которым у них уже нет вопросов, но они должны быть уточнены.

Какие компании подали заявки

Торговать биткоином на фондовом рынке желают многие компании. Уже подали документы:

BlackRock

VanEck

Valkyrie

Fidelity

Ожидание

Крипторынок нетерпеливо ожидает решения SEC по одобрению биткоин-ETF. Именно на этих ожиданиях произошел недавний рост биткоина до $45 тыс. В случае принятия положительного решения, цена первой криптовалюты взлетит, а за ней и другие монеты.

Биткоин-ETF, по мнению экспертов, позволит привлечь огромные инвестиции, что будет однозначно положительно оценено трейдерами.

Решения о первых биткоин-ETF ожидают до 10 января или в течение месяца.

Ранее «Минфин» писал, что эмитенты пытаются получить одобрение биткоин-ETF уже 10 лет, но как отмечают источники Bloomberg, сейчас высока вероятность, что SEC наконец-то утвердит заявки.

Что такое Bitcoin ETF

Если просто, то это возможность покупать акции, которые привязаны к биткоину. Инвесторы не будут покупать саму криптовалюту, а просто становятся держателями ценных бумаг фонда (ETF) с помощью брокерского счета. А фонд, в свою очередь, управляет средствами, покупая и продавая биткоин.

На фондовом рынке немало ETF, которые включают ценные бумаги на основе какого-либо индекса, сектора, товара или другого актива. Инвесторы часто покупают такие акции, поскольку считается, что риски в таких вложениях меньше.