НБУ не собирается отказываться от своей позиции по криптовалютам — Рожкова

Первая заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова сказала, что НБУ не собирается отказываться от своей консервативной позиции по криптовалютам. Об этом пишет Лига.

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Позиция НБУ

«Мы не считаем криптоактивы средством платежа. То есть это не деньги. И здесь наша позиция совпадает с позицией наших коллег из Международного валютного фонда», — сказала она вечером в воскресенье в эфире телеканала «Мы — Украина».

Рожкова рассказала, что МВФ считает рисковыми «любые изменения ландшафта или инструментария денежно-кредитной политики» во время войны.

«Именно поэтому в меморандуме есть отдельный пункт, что мы изучим основные подходы и практики европейских и других стран к рынку криптоактивов и после этого посмотрим, как правильно имплементировать в нашем законодательстве», — сказала она.

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