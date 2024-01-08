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8 января 2024, 12:07 Читати українською

НБУ не собирается отказываться от своей позиции по криптовалютам — Рожкова

Первая заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова сказала, что НБУ не собирается отказываться от своей консервативной позиции по криптовалютам. Об этом пишет Лига.

Первая заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова сказала, что НБУ не собирается отказываться от своей консервативной позиции по криптовалютам.
Фото:epravda.com.ua

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Позиция НБУ

«Мы не считаем криптоактивы средством платежа. То есть это не деньги. И здесь наша позиция совпадает с позицией наших коллег из Международного валютного фонда», — сказала она вечером в воскресенье в эфире телеканала «Мы — Украина».

Рожкова рассказала, что МВФ считает рисковыми «любые изменения ландшафта или инструментария денежно-кредитной политики» во время войны.

«Именно поэтому в меморандуме есть отдельный пункт, что мы изучим основные подходы и практики европейских и других стран к рынку криптоактивов и после этого посмотрим, как правильно имплементировать в нашем законодательстве», — сказала она.

Читайте: Украина в сентябре может полностью легализовать криптовалюты и ввести налоги

Рожкова добавила, что для экономики Украины макрофинансовая стабильность сейчас важнее криптовалюты.

Напомним

В феврале 2022 года в Украине был принят закон № 2074-IX «О виртуальных активах», который вступит в силу только после того, как будет еще один закон — о налогообложении операций с ними.

Министерство финансов рассчитывает в течение 2024 проанализировать различные варианты налогообложения виртуальных активов, возможных в украинском контексте и сформировать руководящие принципы, которые станут основой для разработки проекта закона о налогообложении операций с виртуальными активами.

Источник: Минфин
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Комментарии - 10

+
+10
Dmitrik7
Dmitrik7
8 января 2024, 12:18
#
От і добре.
+
+98
Bookseller
Bookseller
8 января 2024, 12:25
#
Мне, как инвестору в биткоин, от этой новости ни холодно ни жарко, мнение НБУ абсолютно никак не влияет на жизнь таких как я, как мы ложили на НБУ, так и продолжаем класть. Живём нормально, и НБУ нам не указка.
+
+10
BobKickass
BobKickass
8 января 2024, 13:19
#
А с з чим саме ви не згодні? Я не прихильник НБУ але вони тупо праві на 100% , крипта зараз більше схожа на товар ніж на гроші.
+
+15
Валерка Котовский
Валерка Котовский
8 января 2024, 12:51
#
Опять пиарят это пассивное НБУ) Если бы мои активы зависили от какого то НБУ ещё бы можно было о чём то говорить, пока они не станут сотрудничать с народом, ничего не выйдет и как итог, крипта вытеснит банки, банкам перестанут доверять так как за какие то 30−50к грн которые поступят вам могут парить мозг, когда в крипте можно держать и 50к баксов и никто не спроси откуда:)
Это называется — свобода, к ней всегда идём.
+
+6
BobKickass
BobKickass
8 января 2024, 13:20
#
и как итог, крипта вытеснит банки

І коли то станеться? За 15 років не витіснила, то скільки? 20? 50?100?
Цікава ваша думка з цього питання.
+
0
alex7722
alex7722
8 января 2024, 12:56
#
Наверное боятся принимать взятки в usdt
+
+15
mphet26
mphet26
8 января 2024, 13:12
#
В том и смысл крипто-денег, что мнение и позиция НБУ по данному вопросу не имеет веса.
+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
8 января 2024, 13:14
#
І тут наша позиція збігається з позицією наших колег з Міжнародного валютного фонду.
А як може бути інакше, якщо ви філіал Міжнародного валютного фонду?
+
0
Exba
Exba
8 января 2024, 13:43
#
Это они дипломатично написали, что своей позиции у них нет, идут в фарватере старших
+
+15
innapcholko
innapcholko
8 января 2024, 13:40
#
С тем что НБУ вытваряет с ограничениями по картам и счетам, особенно валютным. Все больше и больше желания уйти в тень! Получил зарплату в крипте и свободно обналичил ее через обменник!

Чтобы там не предпринимаб НБУ, при помощи крипты можно класть на НБУ и налоговую!
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