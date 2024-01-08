Первая заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова сказала, что НБУ не собирается отказываться от своей консервативной позиции по криптовалютам. Об этом пишет Лига.
НБУ не собирается отказываться от своей позиции по криптовалютам — Рожкова
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Позиция НБУ
«Мы не считаем криптоактивы средством платежа. То есть это не деньги. И здесь наша позиция совпадает с позицией наших коллег из Международного валютного фонда», — сказала она вечером в воскресенье в эфире телеканала «Мы — Украина».
Рожкова рассказала, что МВФ считает рисковыми «любые изменения ландшафта или инструментария денежно-кредитной политики» во время войны.
«Именно поэтому в меморандуме есть отдельный пункт, что мы изучим основные подходы и практики европейских и других стран к рынку криптоактивов и после этого посмотрим, как правильно имплементировать в нашем законодательстве», — сказала она.
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Рожкова добавила, что для экономики Украины макрофинансовая стабильность сейчас важнее криптовалюты.
Напомним
В феврале 2022 года в Украине был принят закон № 2074-IX «О виртуальных активах», который вступит в силу только после того, как будет еще один закон — о налогообложении операций с ними.
Министерство финансов рассчитывает в течение 2024 проанализировать различные варианты налогообложения виртуальных активов, возможных в украинском контексте и сформировать руководящие принципы, которые станут основой для разработки проекта закона о налогообложении операций с виртуальными активами.
Комментарии - 10
Это называется — свобода, к ней всегда идём.
І коли то станеться? За 15 років не витіснила, то скільки? 20? 50?100?
Цікава ваша думка з цього питання.
А як може бути інакше, якщо ви філіал Міжнародного валютного фонду?
Чтобы там не предпринимаб НБУ, при помощи крипты можно класть на НБУ и налоговую!