Национальный банк Украины установил на 5 января 2024 официальный курс гривны на уровне 38,0412 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ увеличил курс гривны на 7 копеек.
Официальный курс НБУ: гривна укрепилась на 7 копеек
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Валютный рынок
НБУ на 5 января установил официальный курс евро на уровне 41,6665 грн.
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Источник: Минфин
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