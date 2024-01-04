Эмбарго на экспорт украинской агропродукции будет бессрочным — аграрный министр Польши

Польско-украинская граница не будет открыта для украинских товаров, эмбарго на их экспорт в Польшу будет бессрочным. Об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский, сообщает Министерство сельского хозяйства и развития села Польши.

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Эмбарго на экспорт

«Кордоны не откроются, эмбарго на украинскую продукцию бессрочно — пока его не снимут», — заявил Секерский.

Польский министр отметил важность переговоров с фермерами-митингующими для наработки лучших решений.

По словам министра, он поддерживает требования протестующих, которые, однако, должны быть адаптированы к действующему законодательству в Польше, включая законодательство ЕС.

Он также напомнил, что правительство Польши готово удовлетворить все требования фермеров. Однако юридическое санкционирование всех требований, по словам Секерского, потребует времени.

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«Нет оснований полагать, что-то, что я обещал, не будет выполнено», — заверил он.

Напомним

4 января польские аграрии возобновили блокаду движения фур вблизи пункта пропуска «Медика-Шегини». Предварительно она продлится до 3 февраля.

Что требуют фермеры

Польские фермеры требуют получения дотаций на закупку кукурузы, сохранение в этом году сельскохозяйственного налога на уровне 2023 года и продление возможности получения ссуд для обеспечения ликвидности.

Накануне заместитель министра сельского хозяйства Р П Михал Колодзейчак отметил, что министерство соглашается на выполнение всех требований фермеров. В то же время, аграрии заявили, что не получили соответствующих письменных заверений за подписью премьер-министра. Это явилось основанием для восстановления блокады границы.

6 ноября 2023 года польские перевозчики заблокировали движение грузовиков на границе с Украиной в пунктах пропуска «Ягодин — Дорогуск», «Краковец — Корчова», «Рава-Русская — Гребенное».

23 ноября к ним присоединились польские аграрии в пункте пропуска «Шегини-Медика», выдвигая свои требования. С 24 декабря в период Рождественских праздников они приостанавливали блокаду границы в этом месте.