Эмбарго на экспорт украинской агропродукции будет бессрочным — аграрный министр Польши

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

4 января 2024, 17:08 Читати українською

Эмбарго на экспорт украинской агропродукции будет бессрочным — аграрный министр Польши

Польско-украинская граница не будет открыта для украинских товаров, эмбарго на их экспорт в Польшу будет бессрочным. Об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский, сообщает Министерство сельского хозяйства и развития села Польши.

Польско-украинская граница не будет открыта для украинских товаров, эмбарго на их экспорт в Польшу будет бессрочным.
Фото: depositphotos

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Эмбарго на экспорт

«Кордоны не откроются, эмбарго на украинскую продукцию бессрочно — пока его не снимут», — заявил Секерский.

Польский министр отметил важность переговоров с фермерами-митингующими для наработки лучших решений.

По словам министра, он поддерживает требования протестующих, которые, однако, должны быть адаптированы к действующему законодательству в Польше, включая законодательство ЕС.

Он также напомнил, что правительство Польши готово удовлетворить все требования фермеров. Однако юридическое санкционирование всех требований, по словам Секерского, потребует времени.

Читайте: Украина в прошлом году экспортировала на $35,9 млрд. Один из самых низких показателей за десятилетие

«Нет оснований полагать, что-то, что я обещал, не будет выполнено», — заверил он.

Напомним

4 января польские аграрии возобновили блокаду движения фур вблизи пункта пропуска «Медика-Шегини». Предварительно она продлится до 3 февраля.

Что требуют фермеры

Польские фермеры требуют получения дотаций на закупку кукурузы, сохранение в этом году сельскохозяйственного налога на уровне 2023 года и продление возможности получения ссуд для обеспечения ликвидности.

Накануне заместитель министра сельского хозяйства Р П Михал Колодзейчак отметил, что министерство соглашается на выполнение всех требований фермеров. В то же время, аграрии заявили, что не получили соответствующих письменных заверений за подписью премьер-министра. Это явилось основанием для восстановления блокады границы.

6 ноября 2023 года польские перевозчики заблокировали движение грузовиков на границе с Украиной в пунктах пропуска «Ягодин — Дорогуск», «Краковец — Корчова», «Рава-Русская — Гребенное».

23 ноября к ним присоединились польские аграрии в пункте пропуска «Шегини-Медика», выдвигая свои требования. С 24 декабря в период Рождественских праздников они приостанавливали блокаду границы в этом месте.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+60
voroninavav
voroninavav
4 января 2024, 17:16
#
Польські фермери вирішують свої проблеми і переслідують свої інтереси, використовуючи страждання спливаючих кровью українців, і чому я не здивован? (
+
0
MrDean
MrDean
4 января 2024, 17:25
#
Снова ПЕРЕМОГА
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами