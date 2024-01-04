Страхование судов в Черном море: Два госбанка выпустили аккредитивы на $20 миллионов

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Условия

Укргазбанк и Укрэксимбанк выпустили аккредитивы в пользу британского страхователя. Заявителем аккредитива выступило ЭКА. Срок — до 3 лет, сумма — 20 млн долларов США.

Страхование экспорта

Война оказала негативное влияние на сферу страхования в Украине. Страхование экспорта зерна из Украины стало гораздо более рискованным, поскольку в июле 2023 года россия окончательно вышла из «зернового соглашения», заключенного при посредничестве ООН, что в свою очередь повысило стоимость страхования для судовладельцев.

В ноябре 2023 года Правительству Украины вместе с британским правительством и пулом 14 страховых компаний из Британии удалось создать специальную программу (так называемый проект «Единство»), направленную на то, чтобы обеспечить судовладельцам возможность получать доступное страховое покрытие для транспортировки экспортируемого из Украины зерна и других. товаров морем из Украины.

Читайте: Украина расширяет доступные инструменты страхования военных рисков для экспортеров

Схема, в частности, направлена на обеспечение судовладельцев и фрахтователей страхованием военных рисков при отсутствии безопасных коридоров для заходящих и выходящих из черноморских портов судов.

Реализация столь важной для экономики Украины инициативы стала возможной благодаря тесному сотрудничеству между Украинским правительством, международной компанией Марш МакЛеннан, ЧАО «Экспортное-Кредитное Агентство», Укрэксимбанком и Укргазбанком.

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