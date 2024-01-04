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4 января 2024, 11:17 Читати українською

В 2023 году хакеры сумели вывести с крипторынка $1,8 млрд — исследование

За прошлый год участники криптовалютного рынка обеднели на $1,8 млрд из-за действий разнообразных взломщиков. Об этом сообщили аналитики платформы Immunefi.

За прошлый год участники криптовалютного рынка обеднели на $1,8 млрд из-за действий разнообразных взломщиков.
Фото:depositphotos

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Команда проекта рассмотрела случаи, когда хакеры использовали криптопротоколы для кражи средств, а также случаи, когда, предположительно, выполнялись подтасовки протоколов. Аналитики обнаружили 319 таких случаев.

Большую часть потеряли два проекта: Mixin Network и DeFi-протокол Euler Finance. На них приходится почти одна пятая всех похищенных средств.

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Группа Lazarus, которая связана с правительством Северной Кореи, несет ответственность за кражу $308 млн в 2023 году, что составляет 17% общих убытков, рассказали эксперты.

КНДР предположительно стояла за атаками на Atomic Wallet, CoinEx, Alphapo, Stake и CoinsPaid.

В 2023 году было много случаев возврата средств хакерами. Всего мошенники вернули $241 млн, из них большую часть получил обратно печально известный Euler Finance.

Аналитики сделали вывод, что сумма похищенных средств уменьшилась вдвое по сравнению с предыдущим годом. В 2022-м хакеры и мошенники украли почти $4 млрд.

Читайте: Объем торгов на криптобиржах впервые за 15 месяцев превысил $1 трлн

В канун Нового года южнокорейская криптовалютная платформа Orbit Chain подверглась хакерской атаке, во время которой злоумышленники похитили криптоактивы на сумму более $81 млн.

Источник: Минфин
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