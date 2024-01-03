Объем торгов на криптобиржах впервые за 15 месяцев превысил $1 трлн

Падение криптовалютного рынка в 2022 и 2023 годах значительно снизило объемы торгов на криптовалютных рынках, однако в декабре показатель превысил $1 трлн впервые за 15 месяцев. Об этом пишет The Block.

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В декабре на спотовых криптовалютных площадках было заключено сделок на $1,1 трлн.

Как отмечает The Block, показатель в триллион долларов до этого подчинялся индустрии только в сентябре 2022 года, когда трейдеры заключили соглашения на $1,03 трлн. В то же время объем торгов оказался максимальным с мая 2022 года, когда показатель составил $1,35 трлн.

Binance остается ведущей криптовалютной биржей — объем торгов на спотовой площадке составил $432,7 млрд или долю в 39,3% от общего объема торгов. На втором месте оказалась биржа Upbit ($91,8 млрд. или 8,3%), а замыкает тройку лидеров площадка OKX ($87,5 млрд. или 8%).

В 2021 году общий объем торгов на спотовом криптовалютном рынке достиг $4 трлн.