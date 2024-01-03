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3 января 2024, 12:38 Читати українською

К союзу BRICS, где руководит россия, присоединилось 5 государств

Египет, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ и Эфиопия с января стали новыми членами экономического союза BRICS. Об этом сообщает «Голос Америки».

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Страны были приглашены в блок летом 2023 года, также среди них была Аргентина. Однако в конце декабря новый президент страны Хавьер Милей официально уведомил россию и Китай о том, что Буэнос-Айрес отказывается от членства.

Напомним, чтоBRICS расшифровывается как Бразилия, россия, Индия, Китай, ЮАР. Организация была создана в 2006 году.

«После расширения организация объединяет страны с более чем третью мирового ВВП и 45 процентами населения», — отмечает издание.

У участников есть почти 45 процентов запаса мировой нефти. Большинство членов официально придерживаются нейтральной позиции в войне россии с Украиной и не поддерживают попытки стран Запада изолировать москву на международной арене. Начиная с января, председательствует в организации россия.

«Эксперты отмечают, что реальное экономическое взаимодействие в блоке и его эффективность в настоящее время невысокие. Кроме того, при создании BRICS ее начальные участники демонстрировали высокие темпы роста экономики, сейчас общий рост значительно снизился», — добавляет «Голос Америки».

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Источник: Минфин
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Комментарии - 5

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Kharakternyk
Kharakternyk
3 января 2024, 13:24
#
По ходу планується загострення на Близькому Сході.
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Mr Bungle
Mr Bungle
3 января 2024, 13:31
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Головує росія, я семь час думав, що там головна ПАР. Кітая на них нема!!!
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Genna Smatko
Genna Smatko
3 января 2024, 13:40
#
Думаю с этим бригсом будет как с Титаником.
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mantis05
mantis05
3 января 2024, 14:20
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А какой толк собирать страны, у которых есть проблемы или с санкциями, или с выплатами, или с проблемами инвестиции и национализации? типа оаэ, иан и рабсея друг-другу будет продавать нефть и газ? :D ну, или Эфиопия, с/х которой в ЕС расходится на ура, порвёт с ними отношения ради рабсеи и будет получать тульские пряники и самовары бартером? Там понятно, что для КНР вступает ОАЭ- как инвестиционная база для заброса бабоса на ближний восток, а остальное- чисто для фона.
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shabash
shabash
3 января 2024, 15:12
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Потому что они глюпие-глюпие, и не понимают, что дружить нужно только с правильными странами, такими как США, Великобритания, страны ЕС. Вот Украина понимает, с правильными странами дружит, и сразу отличный результат налицо: стремительное экономическое развитие и бурный демографический рост. То ли дело Иран или Египет.
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