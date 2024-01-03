К союзу BRICS, где руководит россия, присоединилось 5 государств

Египет, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ и Эфиопия с января стали новыми членами экономического союза BRICS. Об этом сообщает «Голос Америки».

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Страны были приглашены в блок летом 2023 года, также среди них была Аргентина. Однако в конце декабря новый президент страны Хавьер Милей официально уведомил россию и Китай о том, что Буэнос-Айрес отказывается от членства.

Напомним, чтоBRICS расшифровывается как Бразилия, россия, Индия, Китай, ЮАР. Организация была создана в 2006 году.

«После расширения организация объединяет страны с более чем третью мирового ВВП и 45 процентами населения», — отмечает издание.

У участников есть почти 45 процентов запаса мировой нефти. Большинство членов официально придерживаются нейтральной позиции в войне россии с Украиной и не поддерживают попытки стран Запада изолировать москву на международной арене. Начиная с января, председательствует в организации россия.

«Эксперты отмечают, что реальное экономическое взаимодействие в блоке и его эффективность в настоящее время невысокие. Кроме того, при создании BRICS ее начальные участники демонстрировали высокие темпы роста экономики, сейчас общий рост значительно снизился», — добавляет «Голос Америки».

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