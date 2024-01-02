Российский рубль стал одной из худших мировых валют

Российский рубль по итогам 2023 года вошел в тройку самых слабых валют развивающихся стран. Об этом сообщает Bloomberg.

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Падение рубля

По данным издания, падение курса российской валюты в прошлом году стало самым большим с 2015 года. За год он снизился с 71,8 рублей за доллар в начале года до 90,36 рублей на закрытии последних торгов 29 декабря.

Большее падение в прошлом году продемонстрировали лишь две валюты: турецкая лира (на 36,6%) и аргентинское песо (на 78%).

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Девальвация рубля могла бы быть и сильнее: в августе доллар стоил дороже 100 рублей, а евро — более 110. Однако резкое поднятие учетной ставки центробанком РФ и ряд административных шагов российских властей помогли сдержать падение.

Рубль и политика

В Кремле падение курса рубля ниже 100 долларов считали угрозой режиму накануне президентских выборов, рассказывали источники Bloomberg.

В октябре путин уже обязал 43 российских бизнес-группы продавать валютную выручку для стабилизации курса рубля. Обязательная репатриация и продажа валютных поступлений на российском рынке введена сроком на 6 месяцев, то есть до 11 апреля 2024 года.

Напомним, что выборы президента в россии запланированы на 17 марта 2024 года.