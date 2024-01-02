HSBC хочет составить конкуренцию на финтех рынке таким успешным проектам как Revolut и Wise. Один из крупнейших банков Европы запускает новое приложение Zing — с его помощью будут доступны дешевые международные переводы и обмен валют. Об этом пишет Bloomberg.
Банковский гигант HSBC запускает приложение Zing: оно станет конкурентом для Revolut и Wise
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Zing будет доступен жителям Великобритании, а в будущем планируется запуск в Азии, на Ближнем Востоке и в странах ЕС.
Согласно сообщению банка, регистрация в приложении Zing длится всего три минуты. Для транзакции пользователям необходимо ввести только номер телефона или адрес электронной почты отправителя и получателя.
HSBC утверждает, что Zing предлагает конкурентоспособные тарифы на международные переводы. Например, перевод 1000 евро из Великобритании в США будет стоить всего 2,99 евро.
Запуск Zing является частью стратегии HSBC по конкуренции с финтехами стартапами, такими как Revolut и Wise. Эти компании быстро завоевали популярность среди розничных клиентов, предлагая дешевые и удобные услуги международных переводов и обмена валют.
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