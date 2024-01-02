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2 января 2024, 12:21 Читати українською

Из-за российской атаки в Киеве возникли проблемы с интернетом

Из-за массированного российского обстрела 2 января в Киеве возникли проблемы с интернетом. Сервис Netblocks, отслеживающий подключение к сети, отметил, что наблюдают самый серьезный сбой за последние месяцы.

Из-за массированного российского обстрела 2 января в Киеве возникли проблемы с интернетом.

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В соцсети Х компания пишет, что доступность интернета упала до 80% нормального уровня.

Напомним, что во вторник российская армия нанесла массированный удар с воздуха по всей территории Украины, но больше всего ракет и дронов были запущены в направлении столицы.

К теме: Из-за обстрелов без света остаются 250 тысяч потребителей — Укрэнерго

Источник: Минфин
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