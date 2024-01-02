Из-за обстрелов без света остаются 250 тысяч потребителей — Укрэнерго

Ракетная атака россиян 2 января повредила электросети, в результате чего более 250 тысяч потребителей остались без света. Об этом сообщает НЭК Укрэнерго.

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Как отмечают в компании, пропускная способность высоковольтных сетей Укрэнерго достаточна для покрытия имеющегося спроса, а применение графиков отключений не планируется.

Также из-за непогоды на утро 2 января обесточены 14 населенных пунктов в Хмельницкой области.

Кроме этого из-за боевых действий и по другим причинам без света на утро остаются 439 населенных пунктов. Аварийно-восстановительные работы производятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных.

В Укрэнерго сообщают, что восстановительные работы начнутся сразу после оценки степени повреждений.

В настоящее время электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей.

Очередная массированная атака

Киев и другие города Украины утром 2 декабря находились под массированным ударом врага. В столице было зафиксировано несколько взрывов, в некоторых районах исчезло электроснабжение.

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Сначала россияне ударили 35 дронами-камикадзе. А ближе к утру 16 стратегических бомбардировщиков Ту-95 ТС запустили десятки ракет. О нескольких ударах сообщают в Харькове.