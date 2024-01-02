В декабре 2023 украинцы приобрели 5,9 тыс. новых легковых авто, сообщает Укравтопром.
За год украинцы приобрели почти 61 тыс. новых авто
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Рынок в декабре увеличился на 53% по сравнению с 2022 годом, а по отношению к ноябрю вырос на 9%.
Лидерство на рынке удерживала японская марка Toyota — 972 шт. На втором месте Renault — 678 шт. Третий результат у Skoda — 600 шт.
Всего за весь 2023 год в стране было зарегистрировано почти 61 тыс. новых легковушек, что на 60,6% больше, чем в предыдущем году.
В ТОП-10 2023 года попали:
- TOYOTA — 10197 ед. (+47%);
- RENAULT — 5790 ед. (+46%);
- VOLKSWAGEN — 5627 ед. (+147%);
- SKODA — 4938 ед. (+75%);
- BMW — 4128 ед. (+139%);
- HYUNDAI — 2945 ед. (+29%);
- MERCEDES-BENZ — 2543 ед. (+52%);
- SUZUKI — 2396 ед. (+192%);
- MAZDA — 2252 ед. (+237%);
- NISSAN — 1975 ед. (+75%).
Бестселлером года на украинском рынке новых легковушек стал компактный кроссовер RENAULT Duster — 5445 авто этой модели в 2023 году пополнили отечественный автопарк.
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Источник: Минфин
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