За год украинцы приобрели почти 61 тыс. новых авто

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Рынок в декабре увеличился на 53% по сравнению с 2022 годом, а по отношению к ноябрю вырос на 9%.

Лидерство на рынке удерживала японская марка Toyota — 972 шт. На втором месте Renault — 678 шт. Третий результат у Skoda — 600 шт.

Всего за весь 2023 год в стране было зарегистрировано почти 61 тыс. новых легковушек, что на 60,6% больше, чем в предыдущем году.

В ТОП-10 2023 года попали:

TOYOTA — 10197 ед. (+47%);

RENAULT — 5790 ед. (+46%);

VOLKSWAGEN — 5627 ед. (+147%);

SKODA — 4938 ед. (+75%);

BMW — 4128 ед. (+139%);

HYUNDAI — 2945 ед. (+29%);

MERCEDES-BENZ — 2543 ед. (+52%);

SUZUKI — 2396 ед. (+192%);

MAZDA — 2252 ед. (+237%);

NISSAN — 1975 ед. (+75%).

Бестселлером года на украинском рынке новых легковушек стал компактный кроссовер RENAULT Duster — 5445 авто этой модели в 2023 году пополнили отечественный автопарк.

Читайте также: В Украине выросла стоимость ряда услуг МВД