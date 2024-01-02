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2 января 2024, 11:58 Читати українською

За год украинцы приобрели почти 61 тыс. новых авто

В декабре 2023 украинцы приобрели 5,9 тыс. новых легковых авто, сообщает Укравтопром.

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Рынок в декабре увеличился на 53% по сравнению с 2022 годом, а по отношению к ноябрю вырос на 9%.

Лидерство на рынке удерживала японская марка Toyota — 972 шт. На втором месте Renault — 678 шт. Третий результат у Skoda — 600 шт.

Всего за весь 2023 год в стране было зарегистрировано почти 61 тыс. новых легковушек, что на 60,6% больше, чем в предыдущем году.

В ТОП-10 2023 года попали:

  • TOYOTA — 10197 ед. (+47%);
  • RENAULT — 5790 ед. (+46%);
  • VOLKSWAGEN — 5627 ед. (+147%);
  • SKODA — 4938 ед. (+75%);
  • BMW — 4128 ед. (+139%);
  • HYUNDAI — 2945 ед. (+29%);
  • MERCEDES-BENZ — 2543 ед. (+52%);
  • SUZUKI — 2396 ед. (+192%);
  • MAZDA — 2252 ед. (+237%);
  • NISSAN — 1975 ед. (+75%).

Бестселлером года на украинском рынке новых легковушек стал компактный кроссовер RENAULT Duster — 5445 авто этой модели в 2023 году пополнили отечественный автопарк.

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Источник: Минфин
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