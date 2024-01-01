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1 января 2024, 10:15 Читати українською

В Украине выросла стоимость ряда услуг МВД

Кабинет министров внес изменения в размер платы за предоставление услуг Министерства внутренних дел. Постановление вступит в силу с 1 января 2024 года. Об этом говорится в постановлении № 1386 от 27 декабря 2023 года .

Кабинет министров внес изменения в размер платы за предоставление услуг Министерства внутренних дел.
Фото:depositphotos

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Как вырастет стоимость услуг

Согласно постановлению, увеличивается стоимость предоставления сервисных услуг МВД. В частности:

  • Выдача водительского удостоверения на право управления транспортными средствами — с 26 гривен до 230 гривен.
  • Принятие теоретического экзамена — с 13 гривен до 250 гривен.
  • Принятие практического экзамена — с 13 гривен до 420 гривен.
  • Регистрация, перерегистрация колесных транспортных средств всех категорий с выдачей свидетельства о регистрации или его формированием в электронной форме и присвоением буквенно-цифровой комбинации номерных знаков с их выдачей или без таковой, снятие с учета транспортного средства с выдачей учетной карточки и номерных знаков для разовых поездок — с 200 гривен до 350 гривен.
Источник: Минфин
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