Кабинет министров внес изменения в размер платы за предоставление услуг Министерства внутренних дел. Постановление вступит в силу с 1 января 2024 года. Об этом говорится в постановлении № 1386 от 27 декабря 2023 года .
В Украине выросла стоимость ряда услуг МВД
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Как вырастет стоимость услуг
Согласно постановлению, увеличивается стоимость предоставления сервисных услуг МВД. В частности:
- Выдача водительского удостоверения на право управления транспортными средствами — с 26 гривен до 230 гривен.
- Принятие теоретического экзамена — с 13 гривен до 250 гривен.
- Принятие практического экзамена — с 13 гривен до 420 гривен.
- Регистрация, перерегистрация колесных транспортных средств всех категорий с выдачей свидетельства о регистрации или его формированием в электронной форме и присвоением буквенно-цифровой комбинации номерных знаков с их выдачей или без таковой, снятие с учета транспортного средства с выдачей учетной карточки и номерных знаков для разовых поездок — с 200 гривен до 350 гривен.
Источник: Минфин
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