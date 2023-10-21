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21 октября 2023, 11:11 Читати українською

Нацбанк обязал кредитные учреждения раскрывать условия ссуд на сайте и в рекламе

Национальный банк обязал небанковские финансовые учреждения раскрывать условия потребительского кредитования на веб-сайтах и в рекламе. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк обязал небанковские финансовые учреждения раскрывать условия потребительского кредитования на веб-сайтах и в рекламе.
Фото: НБУ

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«Для эффективного информирования потребителя на преддоговорном этапе, существенные характеристики услуги по предоставлению потребительского кредита должны раскрываться вместе с другими условиями кредита, а не скрываться на веб-страницах и в разделах, не связанных с услугой», — говорится в сообщении.

Такое же условие касается предупреждений потребителя о возможных ему последствиях в случае пользования ссудой или неисполнения потребителем обязанностей согласно договору о потребительском кредите.

При размещении информации о кредитовании на чужих сайтах финучреждение должно обеспечить размещение вместе с рекламой гиперссылок на собственный сайт с полным перечнем условий займа.

Кроме того, НБУ уточнил способ раскрытия существенных характеристик услуги по предоставлению потребительского кредита в рекламном макете.

Небанковские финансовые учреждения, которые в соответствии с законодательством Украины имеют право предоставлять потребительские кредиты и до настоящего времени не реализовали функционал калькуляторов общих расходов по услуге по предоставлению потребительского кредита на собственных вебсайтах, обязуются обеспечить размещение и функционирование таких калькуляторов с 1 января 2024 года.

Изменения в Положение № 100 внесены постановлением правления Национального банка от 18 октября 2023 г. № 130 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины» и вступают в силу с 21 октября 2023 года.

Постановлением предусмотрен переходный период 1 месяц на приведение деятельности небанковских финансовых учреждений в соответствие с утвержденными изменениями.

Источник: Минфин
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