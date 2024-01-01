Гетманцев опроверг информацию о 18% налога с банковских переводов граждан

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Позиция Гетманцева

«Очередной самопровозглашенный безумный эксперт в привычной попытке поиска дешевого хайпа написал у себя в фб, что каждое перечисление на счет каждого лица в соответствии с утвержденной правительством Нацстратегией доходов будет облагаться налогом в 18%», — отметил Гетманцев.

По его словам, в предновогоднем вакууме экономической информации «новость» понесли.

«Зная ответ, сам еще раз перечитал стратегию. Предполагаемо не нашел. Но осадок остался. Ну неужели мы настолько инфантильны, что имеем на втором году войны вестись на абсолютных неадекватов и их сознательное или бессознательное (при ее отсутствии) пророссийское ИПСО? Давайте наконец переходить из года кролика в год дракона!», — подчеркнул Гетманцев.

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Предыстория

28 декабря директор экономических программ аналитического центра «Украинский институт будущего» Анатолий Амелин сообщил в Фейсбуке, что любые поступления на карточку физлица будут облагаться налогом в 18%. Якобы, эта норма заложена в Нацстратегию доходов на 2024 год.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Кабинет министров принял Национальную стратегию доходов на 2024−2030 годы. Таким образом, выполнен последний структурный маяк кредитной программы Международного валютного фонда (МВФ).