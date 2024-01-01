Гетманцев опроверг информацию о 18% налога с банковских переводов граждан

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

1 января 2024, 9:55 Читати українською

Гетманцев опроверг информацию о 18% налога с банковских переводов граждан

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев опроверг информацию о налоге 18% за переводы с карты на карту. Об этом он написал в телеграм-канале.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев опроверг информацию о налоге 18% за переводы с карты на карту.
Фото: epravda.com.ua

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Позиция Гетманцева

«Очередной самопровозглашенный безумный эксперт в привычной попытке поиска дешевого хайпа написал у себя в фб, что каждое перечисление на счет каждого лица в соответствии с утвержденной правительством Нацстратегией доходов будет облагаться налогом в 18%», — отметил Гетманцев.

По его словам, в предновогоднем вакууме экономической информации «новость» понесли.

«Зная ответ, сам еще раз перечитал стратегию. Предполагаемо не нашел. Но осадок остался. Ну неужели мы настолько инфантильны, что имеем на втором году войны вестись на абсолютных неадекватов и их сознательное или бессознательное (при ее отсутствии) пророссийское ИПСО? Давайте наконец переходить из года кролика в год дракона!», — подчеркнул Гетманцев.

Читайте: Кабмин принял Национальную стратегию доходов

Предыстория

28 декабря директор экономических программ аналитического центра «Украинский институт будущего» Анатолий Амелин сообщил в Фейсбуке, что любые поступления на карточку физлица будут облагаться налогом в 18%. Якобы, эта норма заложена в Нацстратегию доходов на 2024 год.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Кабинет министров принял Национальную стратегию доходов на 2024−2030 годы. Таким образом, выполнен последний структурный маяк кредитной программы Международного валютного фонда (МВФ).

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами