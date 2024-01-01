Украинские хакеры «положили» миллионы российских терминалов

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Что известно

Терминалы в россии не работают с 30 декабря. Некоторые продавцы имели до 90% безналичного оборота. В It army of Ukraine говорят, что операция принесет миллиардные убытки для экономики россии.

Работа украинских хакеров

20 декабря хакеры из украинского движения It army of Ukraine заявили об успешной атаке на серверы Битрикс 24, сервиса, которым пользуются такие крупные российские компании, как «роснефть».

Читайте: Украинские хакеры атаковали российский сервис Битрикс

Как писал «Минфин», 18 декабря украинские хакеры атаковали 15 сайтов компаний по случаю Дня российских ракетных войск.