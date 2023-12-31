Украинцы в этом году задонатили втрое больше, чем в прошлом — monobank

Украинцы в 2023 году задонатили из-за monobank 27,4 млрд грн, что почти втрое больше, чем в прошлом. Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Увеличение донатов

По данным monobank, в 2023 году объем донатов увеличился до 27,4 млрд. грн. против 8,5 млрд. грн. в прошлом году.

Число доноров также возросло — до 5,4 млн, в 2022 году таких людей было 3 млн.

Кроме того, увеличился средний донат. В прошлом году он составил 258 грн, в этом году — 349 грн.

Напомним

«Минфин» писал, что по результатам опроса, который проводила компания Rakuten Viber, почти половина украинцев (45%) регулярно донатит на ВСУ с каждой своей зарплаты.