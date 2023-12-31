Материнская компания lifecell продает украинский бизнес французскому миллиардеру

Турецкая телекоммуникационная компания Turkcell решила продать украинского мобильного оператора lifecell французскому NJJ Capital. Об этом говорится в сообщении на турецкой платформе публичного раскрытия информации от 29 декабря, сообщает Forbes.

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Кроме мобильного оператора, Turkcell продает также сеть колл-центров (ООО «Глобал Билги») и оператора вышек мобильной связи ООО «Укртауэр».

Причины и сумма сделки не раскрываются. Также говорится, что передача активов еще не завершилась.

«Информация о соглашении будет доведена до сведения общественности в полном объеме и своевременно», — говорится в сообщении компании.

Стоимость проданных акций

Номинальная стоимость проданных акций составляет 12,7 млрд грн ($333,4 млн) для lifecell, 47,2 млн грн для ООО «Глобал Билги» и 1,96 млрд грн для ООО «Укртауэр».

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NJJ Capital

Французская инвестиционная компания NJJ Capital принадлежит миллиардеру Ксавье Ньелю. Ньель — основатель и мажоритарный акционер третьего по величине мобильного оператора Франции Iliad (работает под брендом Free).

Также он является совладельцем газеты Le Monde, владельцем крупнейшего телеком-провайдера в Монако — Monaco Telecom, швейцарского телеком-провайдера Salt Mobile и ирландской телеком-компании Eir.