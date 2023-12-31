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31 декабря 2023, 10:02 Читати українською

Материнская компания lifecell продает украинский бизнес французскому миллиардеру

Турецкая телекоммуникационная компания Turkcell решила продать украинского мобильного оператора lifecell французскому NJJ Capital. Об этом говорится в сообщении на турецкой платформе публичного раскрытия информации от 29 декабря, сообщает Forbes.

Турецкая телекоммуникационная компания Turkcell решила продать украинского мобильного оператора lifecell французскому NJJ Capital.
Фото: dreamtown.ua

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Кроме мобильного оператора, Turkcell продает также сеть колл-центров (ООО «Глобал Билги») и оператора вышек мобильной связи ООО «Укртауэр».

Причины и сумма сделки не раскрываются. Также говорится, что передача активов еще не завершилась.

«Информация о соглашении будет доведена до сведения общественности в полном объеме и своевременно», — говорится в сообщении компании.

Стоимость проданных акций

Номинальная стоимость проданных акций составляет 12,7 млрд грн ($333,4 млн) для lifecell, 47,2 млн грн для ООО «Глобал Билги» и 1,96 млрд грн для ООО «Укртауэр».

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NJJ Capital

Французская инвестиционная компания NJJ Capital принадлежит миллиардеру Ксавье Ньелю. Ньель — основатель и мажоритарный акционер третьего по величине мобильного оператора Франции Iliad (работает под брендом Free).

Также он является совладельцем газеты Le Monde, владельцем крупнейшего телеком-провайдера в Монако — Monaco Telecom, швейцарского телеком-провайдера Salt Mobile и ирландской телеком-компании Eir.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
Три літри
Три літри
31 декабря 2023, 12:20
#
Цікаво-цікаво. Їх польський Play доволі непоганий оператор як за пакетами, так і за покриттям.
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
31 декабря 2023, 12:28
#
Ничего интересного…
Турки избавляются
от проблемных активов…
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0
Три літри
Три літри
31 декабря 2023, 12:31
#
Ну це зрозуміло що турки позбуваються. Хоча читав що наче Лайф нарешті став прибутковим.

Цікаво як буде з новим оператором, бо я продовжую тримати їх номер для інету. Плюс тут нарешті не буде вже ніякого лаптевого сліду. Тепер вже два оператори Russians free: водафон та лайф. Ще б Київстар вилікувати.
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