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31 декабря 2023, 11:05 Читати українською

Госстат улучшил оценку падения ВВП Украины за 2022 год

Валовой внутренний продукт Украины в 2022 году упал на 28,8%, в фактических ценах составил 5 трлн 239 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Валовой внутренний продукт Украины в 2022 году упал на 28,8%, в фактических ценах составил 5 трлн 239 млрд грн.
Фото: epravda.com.ua

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Ранее Госстат оценивал падение ВВП Украины по итогам 2022 года в 29,1%, номинальный ВВП в 5 трлн 191 млрд грн.

По уточненным данным, по сравнению с базовым 2016 годом, падение ВВП составило 22,5%.

Напомним

По данным Госстата, в первом квартале 2023 года ВВП упал на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Во втором квартале ВВП увеличился на 19,5%, в третьем рост ВВП замедлился до 9,3% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.

Читайте также: МВФ не изменил прогноз роста ВВП Украины: до 4,5% в 2023 году

Прогноз НБУ

Нацбанк улучшил свой прогноз роста ВВП Украины в 2023 году с 2,9 до 4,9%. Причины такого решения: более высокая адаптивность бизнеса и населения к военным условиям, улучшение оценки урожаев, расширение альтернативных путей экспорта, более существенные объемы бюджетных расходов.

В 2024 году НБУ прогнозирует 3,6% роста ВВП, несмотря на сохранение рисков безопасности. Также регулятор существенно улучшил прогноз инфляции на 2023 год — с 10,6% до 5,8%.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Ranet
Ranet
31 декабря 2023, 12:29
#
Когда дождемся коррекции за 2021? 😂
Это ж надо, 7% ВВП нашли, как с куста!
Почему в качестве базового года взят 2016, а не 2013? Все, границы 1991 года в прошлом?
И все это кодло живет на мои налоги!
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