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29 декабря 2023, 17:02 Читати українською

Индексация пенсий состоится в марте — Шмыгаль

Пенсии и зарплаты учителей и врачей в следующем году будут так же выплачиваться вовремя. Индексация пройдет в марте, как это предусматривает закон. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Пенсии и зарплаты учителей и врачей в следующем году будут так же выплачиваться вовремя.
Фото: НБУ

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Он также отметил, что финансирование дефицита бюджета 2024 г. и макрофинансовая ситуация стали темой активных обсуждений в последние дни. В следующем году Украина потребует более $37 млрд внешнего финансирования.

«Сейчас уже есть договоренности с одиннадцатью государствами о многолетних программах финансирования. Есть программа расширенного финансирования с МВФ и поддержка других международных финансовых организаций», — заявил глава правительства.

Кроме того, Шмыгаль подчеркнул, что Кабинет Министров утвердил проект плана Ukraine Facility для предоставления Европейской комиссии. Согласование финальной версии плана откроет для Украины доступ к финансовому ресурсу в 50 млрд. евро на 4 года, из которых 39 млрд. евро будет направлено на обеспечение макрофинансовой стабильности.

Напомним

Министр социальной политики Оксана Жолнович допустила, что в случае отсутствия международной финансовой помощи индексация пенсий в 2024 году может не состояться.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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