Кабмин утвердил проект плана Ukraine Facility для предоставления Еврокомиссии

Кабинет Министров Украины утвердил проект плана Ukraine Facility для предоставления Европейской комиссии. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в пятницу, сообщает Интерфакс-Украина.

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«Сегодня утверждаем проект плана Ukraine Facility для предоставления Европейской комиссии. Совместно с бизнесом, общественным сектором, депутатским корпусом, регионами провели огромную работу по его созданию. Пока есть текущие наработки, к которым Еврокомиссия еще предоставит свои комментарии и предложения», — сказал Шмыгаль.

По его словам, финальные условия программы будут после утверждения регламента Ukraine Facility Европейским советом, заседание которого запланировано на 1 февраля 2024 года.

Согласование Еврокомиссией финальной версии плана откроет для Украины доступ к финансовому ресурсу в 50 млрд. евро на 4 года, из которых 39 млрд. евро будет направлено на обеспечение макрофинансовой стабильности.