Нацбанк впервые поднял официальный курс доллара выше 38 гривен

Национальный банк Украины установил на 1 января 2024 года официальный курс гривны на уровне 38,0020 грн/$. По сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 2 копейки.

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Валютный рынок

НБУ на 1 января установил официальный курс евро на уровне 41,99 грн. Европейская валюта подешевела на 1 копейку.

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