В «Дие» будут временно недоступны услуги замены водительского удостоверения и перерегистрации авто

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

29 декабря 2023, 11:35 Читати українською

В «Дие» будут временно недоступны услуги замены водительского удостоверения и перерегистрации авто

В «Дие» временно не будут работать услуги замены водительского удостоверения и перерегистрации автомобилей. Об этом сообщает прессслужба «Дии».

В «Дие» временно не будут работать услуги замены водительского удостоверения и перерегистрации автомобилей.
Фото: slovoidilo.ua

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Это связано с заменой тарифов на админуслуги водителям с 1 января.

«С нового года повышается стоимость админуслуг для водителей — такое решение приняло правительство. Сервисному центру МВД нужно время, чтобы внести изменения. Поэтому связанные с ними услуги в „Дие“ будут временно недоступны, а именно — замена водительского удостоверения и перерегистрация авто», — говорится в сообщении.

В «Дие» отметили, что услуги возобновят через несколько дней.

Напомним

«Минфин» писал, что Кабинет министров повысил стоимость ряда сервисных услуг Министерства внутренних дел с 1 января 2024 года.

В частности, повышается стоимость услуг территориальных органов по предоставлению сервисных услуг МВД:

  • выдача водительского удостоверения на право управления транспортными средствами повысилась с 26 до 230 грн;
  • сдача теоретического экзамена — с 13 до 250 грн;
  • сдача практического экзамена — с 13 до 420 грн;
  • регистрация, перерегистрация колесных транспортных средств всех категорий с выдачей свидетельства о регистрации или ее формированием в электронной форме и присвоением буквенно-цифровой комбинации номерных знаков с их выдачей или без нее, снятие с учета транспортного средства с выдачей учетной карточки и номерных знаков для разовых поездок с 200 до 350 грн.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Три літри
Три літри
29 декабря 2023, 11:38
#
Пхах, це вони вихвалялись лоукодінгом
+
0
KValera
KValera
29 декабря 2023, 13:06
#
После того как в новом законопроекте предложили заблокировать возможность пользоваться движимым и не движимым имуществом. Совпадение?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами