В «Дие» будут временно недоступны услуги замены водительского удостоверения и перерегистрации авто

В «Дие» временно не будут работать услуги замены водительского удостоверения и перерегистрации автомобилей. Об этом сообщает прессслужба «Дии».

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Это связано с заменой тарифов на админуслуги водителям с 1 января.

«С нового года повышается стоимость админуслуг для водителей — такое решение приняло правительство. Сервисному центру МВД нужно время, чтобы внести изменения. Поэтому связанные с ними услуги в „Дие“ будут временно недоступны, а именно — замена водительского удостоверения и перерегистрация авто», — говорится в сообщении.

В «Дие» отметили, что услуги возобновят через несколько дней.

Напомним

«Минфин» писал, что Кабинет министров повысил стоимость ряда сервисных услуг Министерства внутренних дел с 1 января 2024 года.

В частности, повышается стоимость услуг территориальных органов по предоставлению сервисных услуг МВД: