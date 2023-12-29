В «Дие» временно не будут работать услуги замены водительского удостоверения и перерегистрации автомобилей. Об этом сообщает прессслужба «Дии».
В «Дие» будут временно недоступны услуги замены водительского удостоверения и перерегистрации авто
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Это связано с заменой тарифов на админуслуги водителям с 1 января.
«С нового года повышается стоимость админуслуг для водителей — такое решение приняло правительство. Сервисному центру МВД нужно время, чтобы внести изменения. Поэтому связанные с ними услуги в „Дие“ будут временно недоступны, а именно — замена водительского удостоверения и перерегистрация авто», — говорится в сообщении.
В «Дие» отметили, что услуги возобновят через несколько дней.
Напомним
«Минфин» писал, что Кабинет министров повысил стоимость ряда сервисных услуг Министерства внутренних дел с 1 января 2024 года.
В частности, повышается стоимость услуг территориальных органов по предоставлению сервисных услуг МВД:
- выдача водительского удостоверения на право управления транспортными средствами повысилась с 26 до 230 грн;
- сдача теоретического экзамена — с 13 до 250 грн;
- сдача практического экзамена — с 13 до 420 грн;
- регистрация, перерегистрация колесных транспортных средств всех категорий с выдачей свидетельства о регистрации или ее формированием в электронной форме и присвоением буквенно-цифровой комбинации номерных знаков с их выдачей или без нее, снятие с учета транспортного средства с выдачей учетной карточки и номерных знаков для разовых поездок с 200 до 350 грн.
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