Официальный курс НБУ: Доллар подорожал на 25 копеек, евро — на 48 копеек

Национальный банк Украины установил на 28 декабря 2023 года официальный курс гривны на уровне 37,6194 грн/$. Таким образом по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 25 копеек.

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Валютный рынок

НБУ на 28 декабря установил официальный курс евро на уровне 41,63 грн. Европейская валюта подорожала на 48 копеек.

К концу дня на межбанке курс доллара вырос на 28 копеек в покупке и на 29 копеек в продаже. Евро вырос на 53 копейки в покупке и на 54 копейки в продаже.

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