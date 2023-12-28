Национальный банк Украины установил на 28 декабря 2023 года официальный курс гривны на уровне 37,6194 грн/$. Таким образом по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 25 копеек.
Официальный курс НБУ: Доллар подорожал на 25 копеек, евро — на 48 копеек
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Валютный рынок
НБУ на 28 декабря установил официальный курс евро на уровне 41,63 грн. Европейская валюта подорожала на 48 копеек.
К концу дня на межбанке курс доллара вырос на 28 копеек в покупке и на 29 копеек в продаже. Евро вырос на 53 копейки в покупке и на 54 копейки в продаже.
Читайте: В Нацбанке объяснили, почему официальный курс доллара пересек отметку 37 гривен
«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии - 1