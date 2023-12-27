Нативная монета самой большой криптовалютной биржи Binance резко прибавил в цене за последние дни. За неделю BNB вырос на 20%, преодолев психологическую отметку $300. В последний раз на таком уровне актив торговался в начале лета. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.
Цена BNB резко выросла за последнюю неделю и преодолела уровень $300
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На момент написания новости стоимость BNB составляла $310−312. Как видно из графика, актив долгое время находился в медвежьем тренде, его цена значительно снизилась в течение 5 месяцев на фоне давления властей Соединенных Штатов на компанию и персонально на основателя биржи Чанпэна Чжао.
Динамика цены BNB
Впрочем, начиная с октября интерес к активу начал расти, а за последнюю неделю монета резко выросла в цене.
Прыжок спроса на актив мог быть обусловлен анонсом нового проекта на Launchpool от Binance — Sleepless AI. Он представляет Web3-платформу с использованием ИИ, пишет ForkLog.
По рыночной капитализации BNB занимает сейчас 4 строчку ($47 млрд). Монета конкурирует с Solana, которая в последнее время также существенно прибавила в цене.
Крупнейшие криптовалюты на рынке / Источник: CoinMarketCap
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