Глобальное количество владельцев криптовалют достигло 575 миллионов в 2023 году, что на 33% больше, чем в прошлом году. Этот показатель рос в среднем на 2,8% в месяц. Об этом свидетельствует исследование Bitfinex.
Количество владельцев криптовалют выросло на 33% в 2023 году
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В начале 2023 года количество владельцев криптовалютов составляло 432 миллиона. По прогнозам аналитиков, в следующем году среднемесячные темпы роста имеют потенциал для увеличения до 3,8−4,4%, благодаря чему текущее количество владельцев криптовалюты может возрасти вдвое и может достичь отметки в 1 миллиард в 2024 году.
Основным катализатором этого роста может стать утверждение спотовых ETF на биткоин и эфир.
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Источник: Минфин
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