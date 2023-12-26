Количество владельцев криптовалют выросло на 33% в 2023 году

Глобальное количество владельцев криптовалют достигло 575 миллионов в 2023 году, что на 33% больше, чем в прошлом году. Этот показатель рос в среднем на 2,8% в месяц. Об этом свидетельствует исследование Bitfinex .

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В начале 2023 года количество владельцев криптовалютов составляло 432 миллиона. По прогнозам аналитиков, в следующем году среднемесячные темпы роста имеют потенциал для увеличения до 3,8−4,4%, благодаря чему текущее количество владельцев криптовалюты может возрасти вдвое и может достичь отметки в 1 миллиард в 2024 году.

Основным катализатором этого роста может стать утверждение спотовых ETF на биткоин и эфир.

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