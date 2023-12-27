Теsla достигла рекорда в продажах авто, но у Маска были более амбициозные цели

Tesla, вероятно, поставит в 2023 году 1,82 миллиона автомобилей, что на 37% больше, чем в 2022 году. Это будет новый рекорд для компании, но это может не удовлетворить Илона Маска, который стремился добиться большего. Об этом пишет Reuters.

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По данным аналитиков, в четвертом квартале Tesla поставила около 473 тысячи автомобилей. Это будет самый высокий показатель за квартал в истории компании.

Tesla снизила цены на свои автомобили в 2023 году, чтобы противостоять замедлению продаж и конкуренции со стороны китайских производителей. Ценовая война также привела к тому, что некоторые автопроизводители, включая Ford Motor, отказались от своих планов по электрификации.

Впрочем, Илон Макс в начале года заявил, что компания планирует выпустить 2 миллиона электрокаров в 20203 году.

Несмотря на то, что Tesla не добилась его цели, компания все равно является бесспорным лидером в области электромобилей. Акции компании в этом году выросли в цене более чем вдвое.

Ранее Минфин писал о том, что Tesla отзывает 120 тыс машин, у которых могут быть проблемы с дверьми, а в ноябре Маск представил футуристический бронированный пикап Tesla Cybertruck за $40 тысяч.

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