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27 декабря 2023, 14:50 Читати українською

Глобальное производство Toyota выросло до рекорда

Глобальное производство Toyota в ноябре выросло до рекордного уровня на 11% благодаря высокому спросу. Об этом пишет Reuters.

Глобальное производство Toyota в ноябре выросло до рекордного уровня на 11% благодаря высокому спросу.

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Компания возобновилась после прошлогодних сбоев в цепочке поставок и благодаря высокому спросу как в Японии, так и за рубежом.

Производство в ноябре возросло до 926,5 тыс. автомобилей, а мировые продажи выросли на 14% по сравнению с годом ранее, когда автопроизводители по всему миру страдали от нехватки полупроводников. Обе цифры включают в себя люксовый бренд Toyota Lexus.

Внутренние продажи за месяц выросли на 27%, продажи в Соединенных Штатах и Китае выросли на 17%, а в Европе — на 15%.

Результат ставит крупнейшего в мире автопроизводителя на путь глобальных продаж более 10 миллионов автомобилей под марками Toyota и Lexus в 2023 году, что также является рекордом. Приблизительно треть автомобилей, проданных в этом году, были бензиново-электрическими гибридами.

Акции Toyota за год также выросли на 42%. На токийской фондовой бирже стоимость одной акции составляет (на момент написания новости) 2583 иен ($18).

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Источник: Минфин
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