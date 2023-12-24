Tesla снова отзывает свои электрокары: у 120 тыс машин могут быть проблемы с дверьми

Производитель электрокаров компания Tesla отзывает более 120 тыс. Model S и X в США из-за проблемы, которая может привести к тому, что во время аварии незапертая дверь откроется. Об этом сообщает Engadget.

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Это уже второй большой отзыв электромобилей за последние несколько недель. В этот раз компания отзывает 120 423 автомобиля Model S и X, изготовленные в период с 2021 по 2023 год, из-за проблемы, которая может привести к тому, что во время аварии незапертая дверь откроется.

По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), неисправность увеличивает риск травмирования и означает, что электромобили не отвечают федеральным нормам безопасности.

Издание добавляет, что Tesla уже выпустила бесплатное обновление для решения проблемы, а письма-сообщения владельцам, как ожидается, будут разосланы в феврале.

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