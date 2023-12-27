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27 декабря 2023, 13:31 Читати українською

Израиль предоставит Intel грант в размере $3,2 миллиарда на строительство нового завода по производству чипов

Правительство Израиля согласилось предоставить Intel грант в размере $3,2 млрд для нового завода по производству микросхем стоимостью $25 млрд, который он планирует построить на юге Израиля. Это крупнейшая инвестиция в истории компании в Израиле, сообщает Reuters.

Правительство Израиля согласилось предоставить Intel грант в размере $3,2 млрд для нового завода по производству микросхем стоимостью $25 млрд, который он планирует построить на юге Израиля.
Фото: pixabay.com

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В компании сообщили, что план расширения предприятия в Кирьят-Гате является частью усилий Intel по созданию более устойчивой глобальной цепочки поставок, наряду с текущими и запланированными инвестициями компании в производство в Европе и США.

Помимо гранта, составляющего 12,8% от общего объема инвестиций, производитель микросхем также обязался закупить в течение следующего десятилетия товаров и услуг у израильских поставщиков на сумму 60 млрд. шекелей ($16,6 млрд.).

Intel управляет четырьмя площадками разработки и производства в Израиле, в стране трудится около 12 000 сотрудников компании.

Читайте также: Intel инвестирует $4,6 миллиарда в новый завод по производству чипов в Польше

Напомним

«Минфин» писал, что Intel потратит более 30 млрд евро на развитие двух заводов по производству микросхем в Германии.

Источник: Минфин
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