ЕС готовит резервный план для поддержки Украины на 20 млрд евро, чтобы обойти вето Венгрии — FT

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Чиновники, участвовавшие в переговорах, заявили, что одна модель, финансируемая за счет долга, получила распространение как наиболее практичный способ оказать поддержку, если Орбан не откажется от своего вето на запланированном саммите 1 февраля.

Эта схема предусматривает предоставление странами-участницами гарантий бюджета ЕС, что позволит Европейской комиссии занять до 20 млрд евро на рынках капитала для Киева в следующем году, сообщили источники. Точные условия все еще обсуждаются, а окончательная сумма будет установлена в соответствии с потребностями Украины, добавили они.

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Схема аналогична структуре, которая использовалась в 2020 году, когда комиссия предоставила странам ЕС дешевое финансирование на сумму до 100 млрд евро для краткосрочных программ поддержки труда во время пандемии Covid.

Важно, что этот вариант не потребует гарантий со стороны всех 27 стран-членов ЕС, при условии, что основными участниками будут страны с более высокими кредитными рейтингами. Это позволило бы ЕС обойти вето Венгрии, поскольку это не потребует единодушной поддержки.

Если лидеры ЕС согласятся с этим планом 1 февраля, МВФ получит гарантии предоставления следующего транша финансирования для Украины на сумму около 900 млн долларов, сообщили источники.

Другой рассматриваемый резервный вариант предусматривает продление использованной в этом году структуры финансирования, в рамках которой ЕС предоставил Украине дешевые кредиты на сумму 18 млрд евро, на срок от нескольких месяцев до года. Этот вариант потребует согласия большинства стран. Но чиновники отмечают, что все же лучшим вариантом является одобрение неизмененного пакета помощи на 50 млрд евро, впервые предложенного в июне, но заблокированного Венгрией.

Независимо от выбранной модели, ЕС пообещал Украине предоставить финансирование не позже марта, говорят источники.

Финансирование Украины, несмотря на венгерское вето

Президент Европейского совета Шарль Мишель призывает Украину видеть положительный сигнал в голосовании по бюджетной поддержке, несмотря на то, что венгерский лидер Виктор Орбан заблокировал ее принятие, сообщает Европейская правда.

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Президент Евросовета утверждает, что ставил своей целью собрать голоса всех 27 членов ЕС.

«Мы все еще способны иметь единодушные решения. Это всегда сложно. Но сейчас мы уже построили почти единодушие, все, кроме одного голоса», — заявил он.

Впрочем, Шарль Мишель уверен, что Украина все равно получит деньги.

«У нас есть инструменты для того, чтобы гарантировать, что Украина может рассчитывать на нашу поддержку, есть сильная политическая воля 26 лидеров принять этот мегапакет. И это сигнал, который мы хотим послать Украине», — заявил он.

Мишель не уточнил, пойдет ли ЕС на принятие решения в обход вето Орбана (в финансовых вопросах страны ЕС имеют такую возможность), но подчеркнул, что ЕС выполнит финансовые обязательства по помощи Украине.

«У нас есть разные инструменты, чтобы обеспечить, что мы выполним свое политическое обещание», — сказал политик.