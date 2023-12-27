Официальный курс валют НБУ: Доллар подешевел на 15 копеек

Национальный банк Украины установил на 27 декабря 2023 официальный курс гривны на уровне 37,3684 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ повысил курс гривны на 15 копеек.

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Валютный рынок

НБУ на 27 декабря установил официальный курс евро на уровне 41,15 грн.

К закрытию межбанка курс доллара упал на 1 копейку в продаже. Евро вырос на 1 копейку в покупке и продаже.

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