Официальный курс валют НБУ: Доллар подешевел на три копейки

Национальный банк Украины установил на 26 декабря 2023 официальный курс гривны на уровне 37,5225 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ повысил курс гривны на 3 копейки.

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Валютный рынок

НБУ на 26 декабря установил официальный курс евро на уровне 41,36 грн.

К закрытию межбанка курс доллара упал на 15 копеек в покупке и на 13 копеек в продаже. Евро упало на 3 копейки в покупке и 1 в продаже.

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