Национальный банк Украины установил на 26 декабря 2023 официальный курс гривны на уровне 37,5225 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 3 копейки.
Официальный курс валют НБУ: Доллар подешевел на три копейки
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Валютный рынок
НБУ на 26 декабря установил официальный курс евро на уровне 41,36 грн.
К закрытию межбанка курс доллара упал на 15 копеек в покупке и на 13 копеек в продаже. Евро упало на 3 копейки в покупке и 1 в продаже.
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Источник: Минфин
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