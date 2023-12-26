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26 декабря 2023, 19:05 Читати українською

Оплата картой в маршрутках: у Кличко ответили на петицию киевлян

Киевские власти дали ответ на петицию горожан, в которой просили установить в маршрутках валидаторы для бесконтактной оплаты проезда. Текст ответа был опубликован на сайте КГГА.

Киевские власти дали ответ на петицию горожан, в которой просили установить в маршрутках валидаторы для бесконтактной оплаты проезда.

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По ответу мэрии понятно, что власти не будут устанавливать валидаторы, а перевозчики самостоятельно должны организовать такую систему оплаты услуг.

В письме отмечается, что внедрение безналичной оплаты проезда в маршрутных такси возможно только при условии присоединения перевозчиков к АСОП — автоматизированной системе оплаты проезда.

«Исполнительный орган Киевского городского совета ведет переговоры с перевозчиками частной формы собственности, обслуживающими автобусные маршруты, о необходимости присоединения к автоматизированной системе оплаты проезда (АСОП)», — говорится в ответе.

Напомним, что петиция киевлян об установлении валидаторов набрала 6 тыс. голосов 1 декабря.

Ранее Минфин писал о том, что на некоторых маршрутках в Киевской области начали принимать безналичный расчет картой.

Читайте также: В ноябре банки ввезли в Украину наличную валюту на $1 млрд

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+14
stas12345
stas12345
26 декабря 2023, 19:07
#
Дайте угадаю, не на часи
+
0
Три літри
Три літри
26 декабря 2023, 20:17
#
Тут як раз Монобанк запустив свою оплату проїзду через QR-код, а Мінфін вже тиждень «не може» помітити новину.
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