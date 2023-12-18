В киевских маршрутках начали принимать банковские карты

На некоторых маршрутках в Киеве и области начали принимать безналичный расчет по карте. Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка в Telegram-канале PrivatBank insider.

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Приватбанк и Visa во время совместного мероприятия, посвященного инновациям по поддержке малого бизнеса в Украине, представили новое мобильное платежное решение на базе приложения «Терминал» для перевозчиков, обеспечивающее удобство и доступность бесконтактных платежей для общественного транспорта.

Технология бесконтактных платежей на базе приложения Терминал для транспорта открыта для всех перевозчиков и уже работает в маршрутных такси Киева и области.

Список маршрутов:

20 автобусов маршрута № 368 г. Контрактовая — Боярка

18 автобусов маршрута № 820 г. Контрактовая — Вишневое

10 автобусов маршрута № 805 г. Вокзальная — Вишневое

Приложение для Android и iPhone позволяет предпринимателям и малому бизнесу принимать безналичные платежи со смартфона, без дополнительного оборудования — POS-терминалов, считывателей карт, QR кодов или другого.

Терминал дает не только возможность принимать платежи, но и фиксировать денежные операции с помощью программного PPO, создавать и фискализовать чеки, передавать информацию в налоговую — все это можно сделать со смартфона.

Количество трансакций, проходящих через мобильные терминалы Приватбанка, сейчас достигает 6,5 млн в месяц на общую сумму более 2,7 млрд грн.

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