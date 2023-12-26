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26 декабря 2023, 14:19 Читати українською

Венчурные инвестиции в криптоиндустрию упали на 68% в 2023 году

Венчурные инвестиции в блокчейн-стартапы в 2023 году составили $10,7 млрд, что на 68% меньше, чем годом ранее ($33,3 млрд), пишет The Block, передает ForkLog.

Венчурные инвестиции в блокчейн-стартапы в 2023 году составили $10,7 млрд, что на 68% меньше, чем годом ранее ($33,3 млрд), пишет The Block, передает ForkLog.►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиБольшинство инвестиций было осуществлено в первом полугодии, после чего объемы финансирования резко сократились.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Большинство инвестиций было осуществлено в первом полугодии, после чего объемы финансирования резко сократились. В ноябре, на фоне обновления рынка, снова наметились признаки оживления деловой активности.

Доля сделок, заключенных на ранних стадиях развития, увеличилась по сравнению с предыдущим годом, когда больше инвестиций поступало в относительно зрелые проекты.

Несмотря на спад в 68%, 2023 год оказался третьим по объему инвестиций по отношению к предыдущим периодам:

Источник: The Block Research

Среди наиболее популярных сфер для венчурных инвестиций в блокчейн-технологии в 2023 году были:

  • NFT
  • Гейминг
  • Инфраструктура
  • Web3

Исследователи ожидают в грядущем году оживление активности в венчурной сфере (как по объемам, так и по количеству сделок). Свой прогноз они аргументируют «недавними изменениями цен и ожидаемыми бычьими трендами» на рынке. В ноябре объем венчурных инвестиций в криптокомпанию вырос на 179%.

Источник: Минфин
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