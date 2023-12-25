Минфин хочет изменить налогообложение страховщиков

Министерство финансов Украины разработало проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по усовершенствованию налогообложения страховой деятельности в Украине. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Документом предлагается исключить из перечня операций, не являющихся объектом обложения НДС, операции по предоставлению услуг, связанных со страховой деятельностью страховыми брокерами и страховыми агентами, и включить операции по предоставлению других посреднических услуг, связанных с реализацией страховых и/ или перестраховочных продуктов, страховыми и/или перестраховочными брокерами.

В части налога на прибыль предприятий предлагается введение налога на операции внутреннего входного перестрахования для страховщиков, имеющих целью нивелирование «неклассического» страхования и уклонения от уплаты налогов, а также корректировка порядка налогообложения операций с нерезидентами по договорам страхования для выезжающих за границу, чтобы избежать налогового арбитража по выплатам нерезидентам по договорам страхования.

Согласно пояснительной записке относительно налога на доходы физических лиц законопроектом предлагается установить порядок определения выкупной суммы по договору страхования при определении денежных обязательств в иностранной валюте. Также установить, что сумма страховой выплаты, которая принадлежит выгодоприобретателям или наследникам, облагается налогом по правилам и ставкам, установленным для налогообложения наследства, при этом выгодоприобретатель приравнивается к наследнику.

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