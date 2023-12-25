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25 декабря 2023, 12:20 Читати українською

Центробанк РФ не планирует резко снижать учетную ставку

Российский Центральный банк не намерен резко снижать учетную ставку в ближайшие месяцы, поскольку инфляция в стране все еще остается на высоком уровне. Об этом пишет Reuters.

Российский Центральный банк не намерен резко снижать учетную ставку в ближайшие месяцы, поскольку инфляция в стране все еще остается на высоком уровне.

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В декабре 2022 года ЦБ повысил учетную ставку до 16%, что явилось пятым повышением подряд. Это было сделано для того, чтобы сдерживать инфляцию, которая в ноябре достигла 8,4%.

Пока инфляция в россии остается высокой, хотя и снизилась с пиковых значений. В декабре она составила 8,1%.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ «действительно нужно убедиться, что инфляция стабильно снижается, что это не разовые факторы, которые могут повлиять на темпы роста цен в конкретном месяце».

Следующее заседание Совета директоров Центробанка по установлению учетной ставки состоится 16 февраля.

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Источник: Минфин
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